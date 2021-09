Die Impfbusse des Landes sind weiter im Einsatz. In der kommenden Woche machen sie jeweils von 8 bis 18 Uhr Station am Penny-Markt in Waldsee (Mittwoch, 15. September, Schlichtstraße 1) und am Rossmann-Markt in Rheingönheim (Freitag, 17. September, Gabriele-Münter-Straße 10). Bürger erhalten dort ohne Anmeldung eine Impfung gegen Corona. Mehr als 26.000 Menschen haben laut Gesundheitsministerium in den vergangenen fünf Wochen eine Impfung in den Impfbussen des Landes erhalten.