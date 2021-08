Der Corona-Impfbus des Landes Rheinland-Pfalz macht in der kommenden Woche wieder in Ludwigshafen und im Rhein-Pfalz-Kreis Station. Am Mittwoch, 18. August, steht er von 8 bis 12 Uhr am Penny-Markt in Waldsee (Schlichtstraße) und von 14 bis 18 Uhr bei Aldi in Mutterstadt (An der Fohlenweide). Am Freitag, 20. August, ist er von 10 bis 20 Uhr beim Edeka-Markt in Friesenheim (Industriestraße). Die Impfbustour geht damit in ihre dritte Woche. Die Idee dahinter: Menschen nahe an ihrem Wohnort eine Corona-Schutzimpfung anzubieten. Laut Gesundheitsministerium wurden seit Start der Aktion landesweit bereits 8042 Personen in einem Bus geimpft. Das ist ohne vorherige Terminvereinbarung möglich. Je nach Bus stehen bis zu drei Impfstoffe zur Auswahl: Biontech, Moderna und Johnson & Johnson. Letzteres muss nur einmal verimpft werden. Alle Impfbustermine stehen im Netz.