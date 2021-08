Der Corona-Impfbus ist auch kommende Woche wieder in der Region. Am Montag, 30. August, hält er von 8 bis 18 Uhr auf dem Edeka-Parkplatz in Oggersheim (Hedwig-Laudien-Ring), wo er zu Anfang der Tour schon einmal Station gemacht hat. Damals wurden 112 Dosen verimpft, die Mehrzahl davon mit dem Vakzin von Johnson & Johnson, das nur einmal verabreicht werden muss. Am Freitag, 3. September, hält der Impfbus auf dem Penny-Parkplatz in Böhl-Iggelheim (Im Stiegelsteig 4), ebenfalls von 8 bis 18 Uhr. Seit fast vier Wochen sind sechs Impfbusse in Rheinland-Pfalz im Einsatz, wie das Gesundheitsministerium mitteilt. Sie sollen ein niedrigschwelliges Impfangebot bieten. Bisher konnten 17.936 Rheinland-Pfälzer in den Bussen geimpft werden. Los ging’s am 2. August. Die Aktion soll noch bis 30. September laufen.