Ein Impfbus des Landes kommt am Donnerstag, 6. Januar, nach Ludwigshafen an die protestantische Matthäuskirche in die Waltraudenstraße 34. Von 9 bis 17 Uhr haben Erwachsene und Kinder ab zwölf Jahren die Möglichkeit, sich gegen Covid-19 impfen zu lassen, ohne Anmeldung. Mitzubringen ist ein Ausweis, zur Verfügung stehen laut Land die Impfstoffe von Biontech und Johnson & Johnson.

Ohne Termin impfen lassen kann man sich noch bis 8. Januar auch beim Deutschen Roten Kreuz (DRK) in der August-Heller-Straße 12. Bis Freitag täglich von 14.30 bis 19.30 Uhr, am Samstag von 9 bis 15 Uhr. Wie die Verantwortlichen mitteilen, steht für Erst-, Zweit- sowie Booster-Impfungen das Vakzin von Moderna zur Verfügung. Eine Empfehlung der Ständigen Impfkommission für diesen Impfstoff liegt für alle Personen über 30 Jahren vor. Jüngere Impfwillige können laut DRK nach einer individuellen ärztlichen Risikoaufklärung ebenfalls mit diesem Vakzin immunisiert werden. Ausgenommen von den Impfungen mit Moderna beim DRK sind Schwangere und Kinder.