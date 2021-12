Ein Impfbus des Landes macht am Donnerstag, 16. Dezember, 8 bis 16 Uhr, Halt an der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft (HWG) in der Ernst-Boehe-Straße 4 in Mundenheim. Laut Landesregierung stehen die Vakzine von Johnson & Johnson sowie Biontech zur Verfügung. Es sind Erst-, Zweit- sowie Booster-Impfungen möglich. „Bitte beachten, dass Booster-Impfungen in einem Abstand von fünf Monaten zur Zweitimpfung bei einem mRNA-Impfstoff verabreicht werden. Bei einer Impfserie mit dem Vakzin von Johnson & Johnson sind es vier Wochen“, wie die HWG per Presseerklärung mitteilt. Personen ab 12 Jahren können am Impfbus in Begleitung eines Erziehungsberechtigten eine Schutzimpfung erhalten. Jugendliche zwischen 16-18 Jahren können mit einer schriftlichen Einverständniserklärung eines Erziehungsberechtigten das Impfangebot wahrnehmen. Zur Impfung mitzubringen sind Impfpass und Personalausweis, in den Räumlichkeiten der Hochschule besteht Maskenpflicht, wie die HWG mitteilt.