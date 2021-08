Im Landesimpfzentrum in der Walzmühle können sich ab sofort auch Jugendliche im Alter ab zwölf Jahren impfen lassen. Das hat die Stadtverwaltung am Mittwochmittag mitgeteilt. Gemäß der Entscheidung der Konferenz der Gesundheitsminister der Länder sollen auch Kindern und Jugendlichen ab zwölf Jahren Corona-Impfungen in den Impfzentrum ermöglicht werden. Die Stadtverwaltung, die im Auftrag des Landes das Impfzentrum in der Walzmühle betreibt, hat daher entschieden, dass Jungen und Mädchen ab zwölf Jahren an der laufenden Sonderimpfaktion teilnehmen können. Bis einschließlich Freitag, 13. August, (außer am Freitag, 6. August), können sich somit alle Einwohner ab zwölf Jahren montags bis freitags im Zeitraum von 9.30 bis 17 Uhr ohne einen Termin gegen Corona impfen lassen. Die minderjährigen Jugendlichen müssen von einem Elternteil oder einer sorgeberechtigten Person beim Impfen in die Walzmühle begleitet werden und sollten – falls vorhanden – ihren Impfpass dabeihaben. Es erfolgen ausschließlich Erstimpfungen, wobei die dann Geimpften bei ihrem Besuch umgehend einen Termin für die Zweitimpfung erhalten, die dann innerhalb der nächsten 21 bis 35 Tage ansteht. Verwendet wird der Impfstoff von Biontech. Die Impfdosen für die Aktion stehen aufgrund von abgesagten und nicht wahrgenommenen Terminen zur Verfügung, teilt die Stadt weiter mit.