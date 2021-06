Die zweite Sonderimpfaktion der Stadt ist auf eine verhaltene Resonanz in Oggersheim gestoßen. Lediglich 230 Leute wollten sich am Samstag impfen lassen. Daraufhin hat die Stadt am Sonntag keinen zweiten Anlauf mehr unternommen. Von den über 700 Impfdosen sind noch 500 übrig. Den restlichen Impfstoff des Herstellers Johnson & Johnson, bei dem für den vollen Impfschutz nur eine Spritze notwendig ist, plant die Stadt nun niedergelassenen Hausärzten zu Verfügung zu stellen. Für eine Sonderimpfaktion mit Betriebsärzten soll es zusätzlichen Impfstoff des Herstellers Astrazeneca geben. Eine entsprechende Lieferung im Juli habe das Land am Freitag angekündigt. Interessierte Betriebe können sich beim Sozialdezernat der Stadt melden. In den Stadtteilen soll es nach den Erfahrungen vom Wochenende keine weitere Aktion geben, sagte Sozialdezernentin Beate Steeg (SPD), die von einer „ernüchternden Bilanz“ sprach. Offenbar gebe es in Teilen der Bevölkerung noch große Vorbehalte gegen eine Impfung. Die Stadt hatte vom Land insgesamt 2500 Impfdosen erhalten, um in von Corona besonders betroffenen sozialen Brennpunkten ein zusätzliches Impfangebot machen zu können. Knapp 1800 Impfungen waren im Hemshof erfolgt, der Rest sollte nun in Oggersheim-West verimpft werden.

