Eine große Impfaktion findet am Samstag, 22. Januar, in der Rhein-Galerie statt. Den ganzen Tag über können sich Impfwillige dort spontan den Piks gegen Corona abholen.

Angeboten werden am Samstag von 10.30 bis 17.30 Uhr Erst- und Zweit- sowie Boosterimpfungen. Letztere werden, orientiert an der Stiko-Empfehlung, ab drei Monate nach der Zweitimpfung beziehungsweise vier Wochen nach der Einmalimpfung mit Johnson & Johnson ausgegeben. Laut Betriebsarztzentrum Rhein-Neckar (BRN) stehen dabei für alle Interessenten ab dem zwölften Lebensjahr die Impfstoffe der Hersteller Biontech und Moderna zur Verfügung. Eine Terminvereinbarung vorab ist nicht zwingend erforderlich, aber laut BRN wünschenswert. Das Impf- und Testzentrum des BRN befindet sich in der Rhein-Galerie im Erdgeschoss gegenüber dem Douglas-Geschäft. Über einen QR-Code wird der digitale Impfpass ausgegeben.

Auch Bürgertests

Es ist nicht die erste Corona-Impfaktion dieser Art im Einkaufszentrum am Fluss. Am 8. Januar fand bereits ein Impftag statt, an dem laut Turgay Göksu 250 Menschen eine Spritze erhalten haben. Göksu ist Arzt beim BRN. Damals entfielen etwa 20 Prozent auf Erst-, der Rest auf Zweit- und Boosterimpfungen. Mit der Resonanz sei man zufrieden gewesen, sagt Göksu, der auch bei der zweiten Aktion auf viele Teilnehmer hofft. Auch außerhalb dieses Termins sind weiterhin Impfungen im Einkaufszentrum möglich. Kostenlose Corona-Bürgertests werden dort ebenfalls täglich angeboten.

Kein Stopp des Impfbusses in der Stadt

Der Impfbus des Landes Rheinland-Pfalz, der auch schon einen Stopp vor der Rhein-Galerie eingelegt hatte, kommt sowohl diese wie auch nächste Woche nicht nach Ludwigshafen. Das geht aus den „Tourdaten“ auf der Internetseite des Landes hervor.

Im Netz



Anmeldung und weitere Infos zur Impfung in der Rhein-Galerie unter www.b-rn.com.