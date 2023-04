Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mehr als 50 Impfdosen sind am Samstag bei einer Impfaktion in der Bayreuther Straße verabreicht worden. Die Verantwortlichen bewerteten diese Bilanz als Erfolg. An einer Stelle musste die Routine überraschend unterbrochen werden. Die Aufregung war jedoch nur von kurzer Dauer.

Brot, Gemüse, Milch und einmal Johnson & Johnson – das Angebot der Ludwigshafener Tafel war am Samstag noch ein wenig größer als sonst. In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Roten