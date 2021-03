Der Ludwigshafener Beirat für Migration und Integration (BMI) appelliert in einem neuem Video-Clip an alle Bürger, sich gegen Corona impfen zu lassen. Um möglichst viele Menschen zu erreichen, erfolgt der Impf-Appell in 20 Sprachen.

„Menschen, die sich noch nicht für eine Impfung entschieden haben, wollen wir unsere Impfempfehlung mit auf den Weg geben“, begründet BMI-Vorsitzender Joannis Chorosis den Appell. Denn die Corona-Schutzimpfung sei der einzige Weg, aus der Pandemie herauszukommen und wieder zur Normalität im gesellschaftlichen Leben zurückzukehren.

Der Beirat hatte schon im vergangenen Jahr zwei Videobotschaften ins Internet gestellt: So wurden alle Zuwanderer in Ludwigshafen aufgefordert, die Kontaktbeschränkungen zu befolgen, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen. Außerdem meldeten sich in einem zweiten Corona-Appell zehn Vertreter von Religionsgemeinschaften aus Ludwigshafen zu Wort. Ein knappes Jahr später ist der Impfstoff gegen das Virus da und darum geht es nun in der dritten Videobotschaft.

Menschen aus aller Welt dabei

Zunächst ist eine Luftaufnahme von Ludwigshafen zu sehen, dann folgen Bilder aus dem Impfzentrum in der Walzmühle bevor BMI-Vorsitzender Chorosis und die Integrationsbeauftragte der Stadt, Hannele Jalonen. für die Schutzimpfung werben. Dann folgen Sätze wie „Die Impfung ist für uns alle wichtig“, „Ich werde es auch tun“ sowie „Unterstützen Sie auch Bekannte bei der Impfung“ – in 20 Sprachen, die von Menschen gesprochen werden, die aus ganz Europa, dem Nahen Osten und Afrika stammen und in Ludwigshafen leben.

„Mit unserem Appell in 20 Sprachen, hoffen wir viele Ludwigshafener Bürger, aber auch viele Menschen auch außerhalb der Stadtgrenzen Ludwigshafens zu erreichen“, sagt Chorosis. Das Video wurde bereits Anfang März im Rathaus gedreht. Die Teilnehmer wurden in zeitlichem Abstand bestellt, es gab separate Ein- und Ausgänge. Der Drehort war außerdem gut belüftet. Die technische Umsetzung hat erneut die Oppauer Werbefilmfirma Northwind Visuals kostenlos übernommen. Der Clip ist nun fertig geschnitten, mit Musik und Untertiteln unterlegt und steht seit ein paar Tagen auf der Videoplattform Youtube. Über 550-mal wurde das Video bereits geklickt.

Übrigens: Die BMI-Mitglieder wollen mit gutem Beispiel vorangehen und sich auch impfen lassen, sobald sie ein Termin bekommen. Der erste Impfling dürfte Chorosis sein. Er ist mit 67 Jahren der Älteste im BMI.

Das Video finden Sie hier.