Auch in Dannstadt-Schauernheim ist ein Kita-Neubau wegen sinkender Geburtenraten vorerst ad acta gelegt worden. Kosten bis dato: 400.000 Euro.

Der Plan stand, der Bauantrag war bei der Kreisverwaltung eingereicht. Dann hätte es bald losgehen können mit der neuen Kita für drei Gruppen in der Haardtstraße. Die Einrichtung sollte auf einem Teil des früheren Rasensportplatzes der Kurpfalzschule und dem ehemaligen Lehrerparkplatz gebaut werden. Jetzt soll der Plan samt hoffentlich bald genehmigtem Bauantrag erst einmal in die Schublade von Ortsbürgermeisterin Manuela Winkelmann (CDU) wandern.

Wie kann das sein? Manuela Winkelmann holte dazu in der jüngsten Gemeinderatssitzung ein wenig aus und begann im Jahr 2017. Damals beschloss der Jugendhilfeausschuss, dass in Dannstadt dringend Kita-Plätze benötigt werden – genauer: drei Gruppen. Ein paar Jahre später musste das neue Kita-Gesetz umgesetzt werden. Mit diesem hatten Kinder unter anderem Anspruch auf sieben Stunden Betreuung samt Mittagessen. „Daraufhin beschloss der Gemeinderat 2021, eine neue Kita in der Haardtstraße zu bauen“, erinnerte die Bürgermeisterin.

Keine Fördermittel

Ab 2023 änderten sich Jahr für Jahr die Zahlen im Kita-Bedarfsplan aufgrund sinkender Geburtenzahlen. So sehr, dass das Kreisjugendamt 2025 der Gemeinde mitteilte, dass ein Neubau nicht mehr notwendig sei. Es müssten nur bauliche Anpassungen an den vorhandenen Einrichtungen vorgenommen werden, zum Beispiel an den Schlaf- und Essbereichen, erläuterte Manuela Winkelmann.

Laut Prognose des Kreisjugendamts würden schon Ende dieses Jahres in Dannstadt-Schauernheim mehr Kita-Plätze zur Verfügung stehen, als benötigt würden. Bei der Betreuung der unter Zweijährigen hingegen würden Plätze fehlen. Diese könnten laut Jugendamt aber durch Tagespflegeplätze gedeckt werden.

Würde die Gemeinde dennoch eine neue Kita bauen, würden keine Fördergelder fließen. Alle Kosten müssten allein getragen werden. Die betrugen zuletzt geschätzt etwa sechs Millionen Euro. Auf den Kosten, die die Gemeinde bis zu diesem Zeitpunkt bereits ausgegeben hat, bleibt sie zunächst sitzen. Laut Bürgermeisterin Winkelmann sind das gut 400.000 Euro. Doch so ganz umsonst sei das Geld nicht ausgegeben worden, sagte sie. Denn der Beschluss ist nicht aufgehoben, sondern vorerst zurückgestellt worden. „Wir haben viel Geld und Zeit in die Planung investiert. Es ist wichtig, dass wir auch etwas für die nächsten 15 Jahre in der Schublade haben“, sagte sie. Die Bedarfszahlen könnten sich schließlich wieder ändern. Darum sei der Bauantrag auch nicht zurückgezogen worden.

Dannstadt-Schauernheim ist nun die dritte Gemeinde im mittleren Rhein-Pfalz-Kreis, die ihren Kita-Ausbau erst einmal auf Eis legt. Böhl-Iggelheim und Birkenheide erging es ähnlich.

Renovierungsplan bleibt

Trotz rückgängiger Geburtenzahlen möchte Dannstadt-Schauernheim den Ausbau der bestehenden Kitas weiter vorantreiben. „Doch derzeit ist die Gemeinde noch nicht in der Lage, über einzelne Maßnahmen zu entscheiden“, machte Manuela Winkelmann deutlich. Die Befragung aller fünf Kindergärten in der Gemeinde sei noch nicht abgeschlossen.

Dennoch habe man beschlossen, Gelder für den Kita-Ausbau im Haushalt einzustellen, insbesondere für die sanierungsbedürftige Kita Kleine Wolke. Für die Instandhaltung des Gebäudes, das sich gegenüber der Bäckerei Burdan befindet, und für die Anpassung sowie Erweiterung nach den Maßgaben des neuen Kita-Gesetzes plant die Kommune bis 2029 etwa 1,4 Millionen Euro ein. Dafür soll nun ein genehmigungsfähiger Entwurf mit einer Kostenschätzung und -berechnung von einem beauftragten Architekturbüro erstellt werden. Auf Vorschlag von Marc Hauck, Fraktionsvorsitzender der FDP, soll zudem eruiert werden, welche Fördermittel dafür zur Verfügung stünden. Ebenfalls beschlossen wurde, dass die Sanierung während des laufenden Kita-Betriebs erfolgen soll. Die Kita-Gruppen auszulagern, würde die Kosten weiter in die Höhe treiben. Manuela Winkelmann sprach von geschätzten 800.000 bis einer Million Euro.