Jochen Rief ist eine treue Seele. Der 39 Jahre alte Mannschaftsführer der Herren 30 des Skiclub Ludwigshafen spielt seit 25 Jahren bei seinem Verein Tennis. Am Wochenende unterlag er aber mit seinen Mannschaftskameraden in der Pfalzliga mit 4:5 im Lokalderby gegen den Post SV Ludwigshafen. Es war eine bittere Niederlage.

Herr Rief, als Aufsteiger kann das Saisonziel doch eigentlich nur der Klassenverbleib sein, oder?

Ja. Wir sind in der letzten Saison aus der A-Klasse in die Pfalzliga aufgestiegen und gleich in dieser schweren Gruppe gelandet. Da war klar, dass es von Anfang an nur gegen den Abstieg gehen kann.

Es war allerdings ein enges Spiel gegen den Post SV Ludwigshafen. War das eine Partie, die Sie auf der Rechnung hatten?

Schon. Gegen den Post SV Ludwigshafen gab es in der Vergangenheit immer enge und auch spannende Spiele. Da hatten wir uns schon etwas ausgerechnet, gerade mit Blick auf die Aufstellung aus der Vorwoche. Aber gegen uns stellen sie dann immer eine starke Mannschaft. So war es auch dieses Mal.

Hätte es trotzdem zum Sieg reichen können?

Wir haben in der bestmöglichen Aufstellung gespielt. Letztlich lief es auf das Einzel an Punkt sechs hinaus, dass Christopher Tremmel gegen Markus Eckert im Matchtiebreak verloren hat. Das ist immer ein bisschen Glückssache. Mit diesem Sieg und einem 3:3 aus den Einzeln hätten wir nur zwei Doppel gewinnen müssen, was uns ja auch noch gelungen ist. Nach dem 2:4 nach den Einzeln hat uns das nur leider nichts genutzt.