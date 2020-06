Einmal im Monat fragen wir: „Wo isses?“ Heute ist es gar nicht so einfach, den Durchblick zu behalten, wobei dieser Begriff an sich schon ein ganz heißer Tipp ist, um auf die Lösung – Skulptur oder Standort – zu kommen. Energie spielt dabei eine wesentliche Rolle. Wenn Sie wissen, was wir suchen, schreiben Sie uns per E-Mail die Antwort an lu-raetsel@rheinpfalz.de. Unter den Einsendern verlosen wir zweimal zwei RHEINPFALZ-Kaffeetassen. Bitte Adresse und Telefonnummer mitschicken, damit wir die Gewinner verständigen können. Die Auflösung geben wir in ein paar Tagen bekannt.