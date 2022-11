Ein Brand eines Imbisstands auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarkts in Brühl im Rhein-Neckar-Kreis hat am Donnerstagvormittag laut der ermittelnden Mannheimer Polizei einen Sachschaden von 80.000 Euro verursacht. Ein 52-jähriger Angestellter konnte sich noch rechtzeitig in Sicherheit bringen. Die Brandursache ist noch unklar.