Hohe Berge, Seen und Wälder bringt der belgische Street-Art-Künstler Nean in die Städte – nun auch in den Ulmenweg in Mannheim. Eine Stelle im Bild hat der 32-Jährige für einen besonderen Charakter reserviert.

Beinahe scheint es, als würde Bob Ross vom Himmel aus den Pinsel führen. Das Wandbild, das gerade an einem der Wohnquartiere am Ulmenweg in der Neckarstadt Ost entsteht, atmet