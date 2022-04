Ein 51-Jähriger hat am Freitag eine Mutter und ihren Sohn in einem Zug rassistisch beleidigt. Darüber informiert die Bundespolizei. Der Nightjet war auf dem Weg von Freiburg nach Mannheim. Laut Polizei halfen Zeugen der Frau und dem Kind. Sie informierten die Zugbegleiterin, die sich bei der Bundespolizei am Hauptbahnhof Mannheim meldete. Als die Polizisten den Mann aufforderten, den Zug zu verlassen, beleidigte er die Beamten mehrfach. Befragungen ergaben, dass der 51-Jährige neben den Beleidigungen im Zug auch den verbotenen Hitlergruß zeigte und Marschlieder sang. Er wurde vorläufig festgenommen und zur Wache am Hauptbahnhof gebracht. Den Mann erwarten Strafverfahren wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, Volksverhetzung und Beleidigung.