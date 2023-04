Weil der Umgestaltungsbereich vergrößert wird, muss ein bereits bewilligter Antrag für verkehrsberuhigende Maßnahmen an der Kreuzung Uhlandstraße, Wolfsgrubenweg und Im Zinkig (Edigheim) zurückgestuft werden. Die bisher veranlagten förderfähigen Kosten von 160.000 Euro reichten nicht mehr aus, weshalb ein neuer Antrag vonnöten sei, der fast 270.000 förderfähige Kosten enthält. Als „reinen Verwaltungsakt“ bezeichnete dies Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) am Montag und versicherte zur Beruhigung der Hauptausschussmitglieder: „Wir werden die Maßnahme so wieder genehmigt bekommen.“ Alle Wünsche seien aber auch damit nicht erfüllt, erklärte Ortsvorsteher Frank Meier (SPD) für den Ortsbeirat Oppau/Edigheim/Pfingstweide und hofft nun, gemeinsam mit der Verwaltung, auf eine zügige Umsetzung der Baumaßnahme.