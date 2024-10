Familien können unter Anleitung ausgebildeter Jäger und Waldpädagogen am Samstag, 12. Oktober, durch den Rheingönheimer Wildpark pirschen und gemeinsam Tierspuren verfolgen. Von 14 bis 17 Uhr lernen die Teilnehmer, wie es aussieht, wenn ein Fuchs „schnürt“ und was es bedeutet, wenn ein Hirsch „fegt“. Unter anderem wird die Wildschweinrotte besucht und genau betrachtet, warum sie wichtig für den Wald ist. Bei dieser Familienführung gibt es viel Wissenswertes über die Wildtiere des Parks zu erfahren. Eine Anmeldung ist vorab telefonisch an der Kasse des Wildparks unter 0621 504-3370 erforderlich. Die Kosten betragen pro Erwachsenem zehn Euro, pro Kind fünf und für Familien 20 Euro.