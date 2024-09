Die Natur bewusst erfahren, achtsam sowie in neuer Art und Weise der Natur begegnen und diese intensiv spüren – das ist am Sonntag, 22. September, in Rheingönheim innerhalb der Wildpark-Veranstaltung „Bewusst in die Natur“ möglich. Von 15 bis 17 Uhr leitet Referentin Andrea Hauk die Teilnehmer an, die eigene Achtsamkeit zu vertiefen und neue Impulse für sinnliche Walderfahrungen zu erhalten. In dem 30 Hektar großen Auenwald tummeln sich über 200 Tiere aus gut 25 europäischen Wildarten.

Eine Anmeldung ist vorab telefonisch an der Kasse des Wildparks unter 0621 504-3370 erforderlich. Die Kursgebühr beträgt fünf Euro pro Person plus Eintritt. Treffpunkt ist vor dem Haus der Naturpädagogik.