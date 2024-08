Trinkwasser ist in vielen Teilen der Welt ein knappes Gut. In Ludwigshafen kommt es einfach aus dem Wasserhahn. Aber wo kommt es her? Das haben die Teilnehmer der vierten Rheinpfalz-Sommertour erfahren. Ziel war am Samstag das Wasserwerk Maudach der Technischen Werke (TWL).

„Ich bin heute dabei, weil ich einfach wissen will, wo unser Wasser herkommt. Eine Bekannte hat behauptet, unser Trinkwasser käme aus dem Rhein“, erzählt Gabriele Scherrer aus Friesenheim,