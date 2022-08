Ferienzeit ist Urlaubszeit. Urlaub. Ein seltsames Wort. Eine Zusammensetzung von Ur und Laub. Also altes Laub? In der Literatur findet sich die Herleitung aus dem Begriff „Ur“, der Herr und Arbeitgeber auf dem Bauernhof. Der zweite Teil „Laub“ leitet sich von „erlauben“ ab.

Urlaub ist also etwas, was einem der Arbeitgeber erlaubt. Erlauben steckt auf jeden Fall mit drin. Mir gefällt die, wenn auch sicherlich oberflächliche, Herleitung von „Uhr“ und

„erlauben“. Das ganze Jahr erlaubt uns die Uhr, häufig streng durchgetaktet, wann wir was zu tun haben. Jetzt im Urlaub erlauben wir uns, der Uhr frei zu geben. Nehmen freie Zeit.

Nicht zeitfreie Zeit, was ja an sich schon paradox wäre, sondern Zeit, die nicht streng durchgeplant und terminiert ist. Ich erinnere mich gerne an ein Experiment in meiner Jugend. Eine Klassenfahrt ohne Uhren und damals noch völlig selbstverständlich ohne Handy. Welch ungewohntes Zeitgefühl.

Ohne einen wie auch immer gearteten Zeitmesser und Taktgeber. Sich einfach treiben lassen. Eine völlig neue Erfahrung.

Auch wenn ich es in dieser Konsequenz bisher nicht wiederholen konnte, so versuche ich es in jedem Urlaub soweit als möglich, die Uhr beiseite zu lassen. Die Zeit treiben lassen. Ohne sie mit dem Zeitmesser Uhr zu takten oder sich gar dieser Taktung zu unterwerfen.

Treiben lassen. Seele und Gedanken baumeln lassen. Es kann so befreiend sein. Schafft Platz. Schafft Erholung. Also erlauben wir der Uhr Freizeit und machen Urlaub. Zeit ohne die Uhr und ihr Diktat.

Der Autor

Jürgen ter Veen, 35, ist Pastoralreferent der Pfarrei Hl. Cäcilia in Ludwigshafen.