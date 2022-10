Die Polizei fahndet nach drei Jugendlichen, die am Dienstagabend in der Neckarstadt zwei 14-Jährige mit einem Messer bedroht haben. Laut Polizei ereignete sich der Vorfall gegen 18.15 Uhr in einer Parkanlage im Bereich „Schafweide“. Auslöser des Streits war, dass die Jugendlichen eine Glasflasche auf dem Boden zertrümmert hatten. Als die beiden 14-Jährigen das Trio – zwei Mädchen und ein Junge – auf das Fehlverhalten ansprach, eskalierte die Situation. Die beiden Jungs wurden beleidigt und mit dem Messer bedroht. Das Trio lief dann zur Haltestelle „Universitätsklinikum“, wo es in eine Straßenbahn der Linie 4 einstieg. Die beiden 14-Jährigen wandten sich an eine 38-jährige Passantin, die die Polizei alarmierte. Die beiden Mädchen sind zirka 16 Jahre alt, eines hat ein auffälliges Nasenpiercing. Ihr Begleiter war zwischen 16 und 18 Jahre alt. Die Polizei sucht Zeugen, die unter Telefon 0621 174-4444 Hinweise auf das Trio geben können.