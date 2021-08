Nachdem seit Juni bereits einige Seniorentreffs und -zentren der Stadt Ludwigshafen ihren Cafeteria-Betrieb wieder geöffnet haben, werden zum 1. September weitere Einrichtungen wieder für Gäste öffnen. Außerdem sind Gruppenangebote wieder möglich.

Die neuen Regeln gelten nach Angaben der Stadtverwaltung für folgende Einrichtungen: Vital-Zentrum (Raiffeisenstraße 24), LU kompakt (Benckiserstraße 66), Café Klick (Benckiserstraße 66), „Komm R(h)ein Rheingönheim“ (Hoher Weg 45,) „Mundenheim Aktiv“ (Wegelnburgstraße 59,) „Hemshof Aktiv“ (Schmale Gasse 19), Seniorentreff Friesenheim (Luitpoldstraße 99). Das Gartenstadtcafé (Königsbacher Straße 14) öffnet wieder seine Türen ab 7. September.

Für alle Einrichtungen sind Programme bei der Abteilung Seniorenförderung der Stadt Ludwigshafen, Walzmühlstraße 65, erhältlich, außerdem in den Einrichtungen selbst, beim Bürgerservice und in der Stadtbibliothek.

Telefonische Anmeldung notwendig

Für die Teilnahme an Veranstaltungen in den Treffs müssen sich Interessenten telefonisch anmelden. Dies erfolgt in der Regel bei der jeweiligen Einrichtung; im Falle von Kursen und Veranstaltungen des Café Klick und LU kompakt erfolgt die Anmeldung beim Bürodienst von LU kompakt unter Telefon 96364251 (montags bis donnerstags 10 bis 12 Uhr). Zugelassen sind geimpfte Personen, Genesene oder tagesaktuell negativ Getestete. Eine entsprechende Bescheinigung muss mitgebracht werden. Überall gelten eine Maskenpflicht und die gängigen Hygienevorschriften.