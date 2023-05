Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Seit 120 Jahren werden jährlich die Nobelpreise vergeben. Unter den vielen Wissenschaftlern, denen diese Ehre zu teil wurde, findet sich auch der Ludwigshafener Chemiker und BASF-Vorstandschef Carl Bosch (1874-1940). Seine Mitarbeiter, die diesen Erfolg ermöglicht haben, sind fast in Vergessenheit geraten.

Als Bosch vor 90 Jahren, am 10. Dezember 1931, in Stockholm den Nobelpreis für Chemie in Empfang nahm, saßen zwei weitere Aniliner im Publikum: Alwin Mittasch (1869-1953) und Franz Lappe (1878-1950),