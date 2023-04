Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wer den Namen Albert Speer hört, denkt sicher an den „Nazi-Speer“, Lieblingsarchitekt Adolf Hitlers und ab 1942 Reichsminister für Bewaffnung und Munition. Doch bereits sein Vater war Architekt und hat bis heute viele Spuren in Mannheim hinterlassen.

In seiner Haft in Spandau arbeitete der „Nazi-Speer“ bereits an seiner Selbststilisierung und ist Gegenstand unzähliger Biografien und Forschungsarbeiten. Der Bekanntheitsgrad des