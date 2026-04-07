Das Südweststadion in Ludwigshafen war in seiner langen Geschichte die Heimat historisch bedeutsamer Spiele. Hier nimmt auch eine erfolgreiche Serie ihren Anfang.

Davon kann Bundestrainer Julian Nagelsmann nur träumen: Zweimal in ihrer Länderspielgeschichte sorgte die deutsche Fußball-Nationalmannschaft für ungewöhnliche Erfolgsserien, die ihr erstmals mit dem heute kaum noch bekannten Begriff „Breslau-Elf“ nach elf Siegen und fünf Unentschieden in 16 Länderspielen in Folge zwischen 1936 und 1938 einen ehrenden Beinamen für die Historie bescherte. Die zweite Serie von 1952 bis 1954 ging als „Berner Elf“ mit elf Siegen, drei Unentschieden, einer „taktischen“ Niederlage in 15 Spielen hintereinander und dem Gewinn der Weltmeisterschaft 1954 in die Sportgeschichte ein. Sie hätte durchaus auch als „Ludwigshafener Elf“ gewürdigt werden können: Die Geburtsstunde der WM-Mannschaft von 1954 schlug im Ludwigshafener Südweststadion.

Die damalige Rekordzahl von 93.000 Zuschauern erlebte am 21. Dezember 1952 im proppenvollen Südweststadion einen sensationellen deutschen 3:2-Sieg gegen das favorisierte Jugoslawien. Der Gegner war damals immerhin olympischer Silbermedaillengewinner von 1952 voller Superstars aus den Belgrader Clubs Partizan und Roter Stern sowie Hajduk Split. Jugo-Torhüter Vladimir Beara (1928-2014), Libero Ivica Horvat (1926-2012), Goalgetter Branco Zebec (1929-1988) oder Zlatko „Tschik“ Cajkowski (1923-1998) waren in den 1950er-Jahren weltbekannte internationale Stars und später sogar erfolgreiche Bundesligatrainer. Bundestrainer Sepp Herberger (1897-1977) bot in Ludwigshafen bereits acht seiner elf Spieler auf, die rund 18 Monate später am 4. Juli 1954 in Bern mit dem 3:2-Sieg im WM-Finale gegen Ungarn Fußballgeschichte schreiben sollten.

Nur ein WM-Held fehlte

Die drei Tore für Deutschland in Ludwigshafen, wo erstmals ein Fußball-Länderspiel ausgetragen wurde, erzielten Mannschaftskapitän Fritz Walter ( 1. FC Kaiserslautern), Max Morlock (1. FC Nürnberg) und Helmut Rahn (RW Essen). Sie gehörten auch in den sechs WM-Spielen in der Schweiz zu den deutschen Torschützen. Herberger hatte neben diesem Trio in Ludwigshafen ferner als spätere WM-Helden auch Torhüter Toni Turek (Fortuna Düsseldorf), Werner Kohlmeyer (1. FC Kaiserslautern), dessen blutjungen Vereinskameraden Horst Eckel in seinem erst zweiten Länderspiel, Mittelläufer Jupp Posipal (Hamburger SV) und Torjäger Ottmar Walter (1. FC Kaiserslautern) aufgeboten. Mit dabei waren Abwehrspieler Erich Retter (VfB Stuttgart), Mittelfeldspieler Erich Schanko (Borussia Dortmund) und Stürmer Bernie Termath (RW Essen). Vom 1954er Lauterer WM-Quintett fehlte damals nur Libero Werner Liebrich.

Das deutsche Fußballaufgebot Herbergers in diesen Jahren gewann zwischen dem 9. November 1952 und dem Berner WM-Finale am 4. Juli 1954 elf seiner 15 Länderspiele, davon jeweils zwei gegen das bis dahin fußballerisch-international selbstständige Saarland (3:0 und 3:1), die Türkei (4:1 und 7:2), die Schweiz (5:1 und 5:3) und Jugoslawien (3:2 und 2:0) sowie jeweils einmal gegen Norwegen (5:1), Österreich (6:1), Jugoslawien (2:0) und Ungarn (3:2). Drei Unentschieden gab es gegen Spanien (2:2), Österreich (0:0) und Norwegen (1:1). Eine einzige Niederlage trübt die Bilanz: Herbergers Schachzug mit der einkalkulierten 3:8-Niederlage einer deutschen „B-Mannschaft“ in der WM-Vorrunde gegen den als unbesiegbar geltenden WM-Favoriten Ungarn wird jedoch als gelungene „List“ des Bundestrainers gewürdigt.

Sternstunde für Herberger

Der unerwartete 3:2-Sieg in Ludwigshafen gegen das hochfavorisierte Starensemble aus Jugoslawien war für Herberger eine Sternstunde. Von nun an konnte er sich in insgesamt 15 Länderspielen mit nur einer „einkalkulierten“ Niederlage auf einen „Stamm“ von Spielern verlassen, die ihm am Ende die WM bescheren sollte. Doch eine solche Erfolgsserie kannte Herberger bereits aus den Anfangsjahren seiner Laufbahn als Reichs- und Bundestrainer. Der am 2. November 1936 als Nachfolger von Prof. Otto Nerz zum Reichstrainer beförderte Mannheimer startete am 15. November 1936 mit einem 2:2 gegen Italien, dann folgte am 31. Januar 1937 auch ein 2:2-Remis gegen Holland. Danach ging’s steil bergauf: Die nächsten zehn Länderspiele wurden 1937 jeweils gewonnen, darunter auch am 16. Mai gegen Dänemark mit 8:0. Da erzielte der Waldhöfer Otto Siffing allein fünf der acht Tore. Das geschah in Breslau und fortan hatte die 1937er Nationalmannschaft den ehrenden Beinamen „Breslau-Elf“.

Das Länderspiel gegen Jugoslawien sorgte im zwei Jahre zuvor eingeweihten Ludwigshafener Südweststadion für einen Zuschauerrekord, der noch heute Bestand hat. Die 93.000 Augenzeugen des deutschen 3:2-Sieges standen auf rund 73.000 Stehplätzen, weitere etwa 1800 verfolgten das Geschehen auf dem Rasen auf Sitzplätzen. Und dann gab es noch zusätzliche Stahlrohrtribünen auf den Eingangskurven zum Stadion und auf der Gegengeraden. Die Verantwortlichen bei Stadtverwaltung und Polizei atmeten auf, als der englische Schiedsrichter Arthur Ellis das Spiel beendete und sich die wackligen Behelfstribünen leerten. Später wurde ein solches lebensgefährliches Provisorium nie wieder genehmigt ...