Nach dem Eintritt in den Ruhestand ist unsere Familie aus Ludwigshafen weggezogen. Verbindungen und Kontakte sind weiter wichtig. Sie sollen gepflegt werden. Das wird in Tagen wie diesen schwierig. Ein Streik beeinflusst unsere Möglichkeiten.

Den richtigen Zug zu finden ist eine Herausforderung. Eine kleine Geschichte ist mir dieser Tage wieder in den Sinn gekommen: Im Zugabteil sitzen sich zwei Menschen gegenüber. Einer ist niedergeschlagen und stöhnt bei jedem Halt des Zuges. Sein Gegenüber ist besorgt und fragt, wie er helfen kann. Die Antwort verblüfft: Ich weiß schon die ganze Zeit, dass ich im falschen Zug sitze, aber ich kann mich nicht entschließen auszusteigen. Diese Wirklichkeit scheint mir für viele passend.

Die Richtung muss stimmen

Das gilt im Großen wie im Kleinen. Es führt zu keinem guten Ziel, wenn die Richtung nicht stimmt. Am Ende kommt man dort heraus, wo keiner hin will. Es braucht einen Fahrplan. Es braucht Haltepunkte und Umstiege. Es braucht das sorgfältige Prüfen von Angeboten. Nicht jedes Sonderangebot hält dieser Prüfung stand. So manche Fahrt im Leben verläuft ganz anders als geplant. So manche Fahrt führt aufs Abstellgleis. Es gibt Fahrplanänderungen und Ausfälle. Da braucht es Mut und Fantasie.

Das Kursbuch früherer Tage gibt es so nicht mehr. Es war eine Wissenschaft für sich, damit umzugehen. Gute Verbindungen zu finden ist heute nicht einfacher geworden. Es gibt sehr viele Anbieter im Streckennetz des Lebens. Die richtigen Ziele, Angebote und Fahrwege müssen gefunden werden. Für manchen ist der Weg schon das Ziel. So sagt eine alte Weisheit.

Im Rückblick auf die Verbindungen und Fahrten im Leben hätten wir wahrscheinlich oft anders gehandelt. Wir wären gar nicht losgefahren oder anders umgestiegen. Das lässt sich nicht mehr ändern. Aber all diese Erfahrungen haben geprägt und haben ihren Wert. Sie gehören zu unserem Leben.

Der Autor

Hubert Münchmeyer, 70, ist Diakon in der Pfarrei Hll. Petrus und Paulus, Ludwigshafen.