E-Bikes haben auch das Geschäft in dem kleinen Radladen Böhn in Oppau beflügelt. Der Chef hat einst sein Germanistik-Studium an den Nagel gehängt, weil er Fahrräder viel spannender als Bücher fand.

Im Radladen Böhn im Ludwigshafener Norden findet der Radfahrer alles, was für Ausflüge mit dem Drahtesel notwendig ist, samt Zubehör. Hochwertige Alltags- und Reiseräder