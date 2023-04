Der „Verein Ludwigshafen setzt Stolpersteine“ wird am Freitag, 12. Mai, weitere Stolpersteine verlegen. Um 11.30 Uhr ist die Verlegung für die Familie Hirschler (Karl, Hilda, Agnes Beate, Franz und Georg) vor der Lisztstraße 117 in Süd. Um 14 Uhr ist der Empfang der Nachkommen beider Familien im Stadtarchiv (Rottstraße 17, Süd) mit Bürgermeisterin Cornelia Reifenberg (CDU). Für 15.30 Uhr ist die Verlegung der Stolpersteine für die Familie Schwarz (Oscar, Therese) und Karl Sidlin vor der Prinzregentenstraße 65 im Hemshof geplant. Zu den beiden Verlegungen werden neun Nachkommen der Familie Hirschler aus England sowie vier Nachkommen der Familie Schwarz aus Dallas, Texas, erwartet. Mit den Stolpersteinen (Messingplatten) soll die Erinnerung an Opfer der Nazi-Diktatur wachgehalten werden.