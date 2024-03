Eine 39-jährige Peugeot-Fahrerin hat am Montag um 8.20 Uhr im Kreisverkehr zur Straße Im Bieth eine Pedelec-Fahrerin erfasst und leicht verletzt. Nach Angaben der Polizei war die 37-jährige Fahrerin des Lastenfahrrades auf der Pleikartsförster Straße aus Richtung Speyerer Straße kommend in Richtung Kirchheim Rathaus unterwegs. Als die Frau den Kreisverkehr zur Straße Im Bieth befuhr, wurde sie von der aus Richtung Cuzaring kommenden Peugeot-Fahrerin übersehen. Beim Zusammenstoß wurde die Radfahrerin gegen ihren Lenker gedrückt und so leicht verletzt. Sie ließ sich daraufhin ärztlich behandeln. Das Auto wurde durch den Zusammenprall am vorderen Kotflügel und das Lastenfahrrad an der Abdeckung beschädigt. Die Gesamtsachschadenshöhe kann derzeit noch nicht genau beziffert werden.