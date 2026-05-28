Ein kleines bisschen Barock mitten in LU? Am Klinikum entsteht aktuell weit mehr als das. Der „Garten der Erinnerung“ soll ein bundesweit einzigartiger Ort werden.

Bislang trägt der Rasen vor dem Gebäude P, in dem auch die Klinikum-Geschäftsführung ihre Büros hat, noch keinen Namen. Aber genau hier entsteht aktuell in fachkundiger Arbeit der Gartenbaufirma Andreas Scheuer und mit Hilfe der Baumschule Krüger ein nicht nur ein kleines bisschen Schwetzinger Schlosspark. „Es wird ein Ort der Begegnung, des Gedenkens und des Andenkens, erklärte die Initiatorin Kerstin Koch-Bitsch. Hier soll in einer würdigen Atmosphäre an Organspender erinnert werden. An Menschen, die mit ihrer Spende einem anderen Menschen das Weiterleben ermöglicht haben. Der Koordinatorin des „Netzwerks Organspende Ludwigshafen – wir helfen Leben“ schwebte ein solcher Platz im Herzen des Klinikgeländes schon seit Jahren vor.

Entscheidender Impuls im Urlaub

In einem Urlaub in Österreich hatte Koch-Bitsch den entscheidenden Impuls. „Wir waren im ,Gut Aiderbichl’, einem Gnadenhof für Tiere mit einem benachbarten Hospiz.“ Dort wurde in einer Art Allee an Verstorbene gedacht. „Da wusste ich, dass ich so etwas in Ludwigshafen auch möchte.“ Umso mehr freute sie sich, dass der „Garten der Erinnerung“ nach Monaten der Vorbereitung nun Formen annimmt. „Unseres Wissens ist das bislang einmalig in Deutschland“, erklärte der Kaufmännische Geschäftsführer, Jan Stanslowski, stolz. Zumal die gestaltete Fläche mit zahlreichen Gehölzen und Rosenpflanzen, die Bepflanzung erfolgte nach Beratung mit dem städtischen Bereichs Grünflächen, nicht nur ein Ort der Wertschätzung, sondern auch ein ökologischer Gewinn sei.

Weitere Pflanzaktion im Herbst

Bergahorn, Felsenbirne, Rosen und auch Schneeballen bilden dabei erst den Anfang. „Im Herbst planen wir eine weitere Pflanzaktion“, kündigte Koch-Bitsch an. Denn hier sollen ganzjährig Blumen blühen. Eine „Himmelsbank“, mit Blickrichtung oben, sowie ein befestigter Rundweg machen dann aus dem „Garten der Erinnerung“ einen dauerhaften Ort der Ruhe, der Besinnung und des Dankes. „Es ist das Signal, dass die Spender nicht vergessen sind“, so Stanslowski. Und als ärztlicher Leiter des Netzwerks ergänzte Christian Urbanek: „Hierher können auch die Menschen kommen, die ja in der Regel nicht erfahren, von wem sie das Spenderorgan erhalten haben.“ Hier stehen zumindest die Namen an der Gedenktafeln – selbstverständlich ohne Zuordnung. Es sei daher auch ein Ort der Erinnerung deshalb für die Familien der Spender.

Die Bagger sind längst im Einsatz. Foto: env

Deren 15 werden es zum Auftakt sein: Spender über mehrere Jahre und nicht allein aus dem Klinikum, sondern aus allen Ludwigshafener Krankenhäusern. „Hier am Klinikum sind wir bei zwei bis vier Transplantationen im Jahr“, erklärte Urbanek. Damit habe man eine bundesweite Spitzenrolle. „Wir haben hier keine Neurochirurgie“, erklärte der Mediziner. Dabei sei gerade die Einstellung der Hirnfunktion ein wichtiger Indikator, ab dem einem Sterbenden Organe für die Transplantation entnommen werden. Herz, Niere und Leber sind die häufigsten Spenderorgane. „Für ein Krankenhaus ohne diese Abteilung sind vier Transplantationen im Jahr schon sehr viel“, so Urbanek.

„Wir hoffen, dass der Platz irgendwann mit Bäumen und Sträuchern gefüllt ist, die jeweils für einen Spender stehen“, so Stanslowski. Für zwei Spender genau genommen. Denn zum einen hat dafür ein Mensch mit seinen Organen einen anderen Menschen gesund gemacht und zum anderen entstammt jede Pflanze aus einer Geldspende, die das Klinikum seit Monaten eingeworben hat. Weitere finanzielle Unterstützung für die Neubepflanzung sei willkommen. Erweiterungsfläche genug sei auf dem Krankenhausgelände vorhanden, so Stanslowski.

Spendenkonto

Klinikum Ludwigshafen, IBAN DE56 5455 0010 0000 0927 00, Sparkasse Vorderpfalz. Verwendungszweck „Spende Garten der Erinnerung“.