Erst seit rund 140 Jahren tragen die wichtigsten Straßen der Ludwigshafener Innenstadt und des Stadtteils Nord „richtige“ Namen.

Das Spätjahr 1885 ist ein Zeitraum in der Geschichte der Stadt Ludwigshafen, dessen zukunftsorientierte Bedeutung schon damals erkannt wurde. Denn vor rund 140 Jahren wurde beschlossen, den Straßen im Ludwigshafener Zentrum und im Stadtteil Nord richtige Namen zu geben. Denn bis dahin orientierten sich die Menschen in Ludwigshafen an einem Quadrate- und Viertelsystem, wie es heute noch in Mannheim üblich ist.

Die damit verknüpften „Unzuträglichkeiten“ – so hieß es damals in einer Stadtratsvorlage – wurden durch die neu eingeführten Straßennamen, meist mit Fürsten und Adligen als Namensgebern, beseitigt. „Die Quadrate- und Viertel-Einteilung ist aufzuheben, um an deren Stelle sowohl für die Stadt als auch für Hemshof und Gräfenau Straßenbenennung und Straßennummerierung eintreten zu lassen,“ beschloss das Stadtparlament.

53 Namen verliehen

Nägel mit Köpfen machten die Stadtratsmitglieder in der Sitzung am 27. November 1885 „einstimmig und unter Mitwirkung des Verschönerungsvereins“ mit einer großen Taufe von Straßen und Plätzen. Nicht weniger als 53 Namen wurden verliehen. „Namenstag“ haben damit unter anderem die Ludwigstraße, Bismarckstraße, Kaiser-Wilhelm-Straße, Maxstraße, Heinigstraße, die damalige Oggersheimer Straße (heute Bahnhofstraße) und fast 50 andere Straßenzüge wie Schul- und Wörthstraße.

Gleichzeitig legten die Stadtratsmitglieder fest, dass ab sofort jede Straße für sich „in der Weise nummeriert werden soll, daß in den mit dem Rhein parallel laufenden Straßen die Nummern am Eisenbahndamm beginnen, während bei den vertikal auf den Rhein stoßenden Straßen alle Nummern am Rhein anfangen“.

Kaiser und König als Namensgeber

Mit der Taufe der Kaiser-Wilhelm-Straße – Namensgeber war der damalige Kaiser Wilhelm I. (1797-1888) –, die bis dahin Brückenstraße hieß, erhielten die Ost-West-Achse, und mit der Ludwigstraße (nach dem bayerischen König Ludwig II., früher Dammstraße) die Nord-Süd-Rippe ihre Namen. Schon fest in einen amtlichen Alignementsplan, eine Art Bebauungsplan, eingeordnet war auch die damalige Rheinstraße, die fortan Wredestraße hieß.

Ihre heutigen Namen bekamen 1885 auch die Maxstraße und die Heinigstraße, die feste Bestandteile der Straßenpläne waren, die Eisenbahnpionier Paul Camille von Denis (1795-1872) im Jahr 1843 geschaffen hatte. Als westliche Begrenzung der Innenstadt wurde von den Stadtplanern die Heinigstraße ausgewählt. Was bei den Alignementplänen des von Denis auffällt: Sie enthielten so gut wie keine freien Plätze – sieht man vom damaligen Marktplatz (heute Ludwigsplatz) ab, der wegen seiner hochwasserbedrohten Tieflage jedoch erst „aufgefüllt“ werden musste.

Die Ludwigshafener Innenstadt wurde schon Mitte des 19. Jahrhunderts mit dem Eisenbahnbau regelrecht „eingeschnürt“, der im Süden den heute noch hohen Bahndamm zur Rheinbrücke, im Norden den ehemaligen Hauptbahnhof mit seinen breiten Zufahrtsgleisen schuf. Der Verkehr im Süden zwischen Außen- und Innenstadt war nur an drei Stellen möglich: An der Ludwigstraße, an der Schützenstraße und unterhalb der Rheinbrücke. Mit dem Bau des heute nicht mehr bestehenden Viadukts zwischen Maxstraße in der Innenstadt und dem jetzigen Stadtteil Nord, wurde zeitweise eine Verbesserung geschaffen, die sich später jedoch ebenfalls als Nadelöhr erwies.