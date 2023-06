Das Hemshoffest ist zurück. Nach der Notauflage im Vorjahr mit einem reinen Vergnügungspark feiert der Hemshof in diesem Jahr wieder richtig ausgelassen. Den Anfang machten am Freitagabend bei vollbesetzten Biertischgarnituren im strahlenden Sonnenschein die Band „Poorboys“. Nach der offiziellen Eröffnung am Samstag um 14 Uhr durch Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) und Ortsvorsteher Osman Gürsoy (SPD) übernehmen um 18 Uhr „Kraft und Kraftin“ die Bühne und nach dem Frühschoppen am Sonntag ab 11 Uhr hat sich das Duo Logo angekündigt. „Wir sind mit der Resonanz zum Auftakt zufrieden und das Wetter soll auch halten“, freute sich Organisator Friedrich Bauer von der Arbeitsgemeinschaft der Vereine und hofft auf viele Besucher.