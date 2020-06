Ein Anfang Juni in Heidelberg-Pfaffengrund an den Hinterbeinen und im Genitalbereich verletztes Pferd ist von einem Tierarzt eingeschläfert worden. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Verletzungen des Pferdes sind am 8. Juni festgestellt worden. Die 33 Jahre alte Stute ist laut Polizei für eine Obduktion nach Karlsruhe gekommen, um Hinweise auf die Entstehung der Verletzungen zu erhalten. Das Ergebnis sei allerdings nichts eindeutig ausgefallen. Die Möglichkeit, dass das altersschwache Pferd ohne Fremdverschulden mit den Hinterläufen eingeknickt ist, könne demnach nicht vollständig ausgeschlossen werden.

Ähnliche Fälle in der Vergangenheit

Allerdings ist zehn Tage nach dem Vorfall in Heidelberg ein ähnlicher Fall eines verletzten Pferdes in Oftersheim (Rhein-Neckar-Kreis) bekannt geworden. Bereits im August und September 2019 sowie im Februar 2020 habe es ähnliche Fälle gegeben. Die Polizei hat nach eigenen Angaben bisher noch keine Hinweise auf einen Zusammenhang des Vorfalls in Heidelberg mit dem verletzten Pferd in Oftersheim finden können.