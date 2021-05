Äh, wie lautet mein Einstieg noch mal ...? Im Theater ist das ganz einfach: Wenn Schauspieler einen Texthänger haben, hilft ihnen die Souffleuse. Wie einfühlsam man in dem Beruf sein muss, aber auch hart im Nehmen, erzählt Anette Kaerner vom Mannheimer Nationaltheater. Und warum sie einem Darsteller das Textbuch auf den Kopf hauen musste.

Einen Knopf im Ohr, über den ihnen der Text eingeflüstert wird, tragen die Darsteller auf der Bühne nicht. Ebenso wie es einer romantischen Vorstellung entspringt, dass eine Souffleuse nur abends ein bisschen arbeitet, diskret im Kasten sitzt und ab und an ein Wort wispert. Unauffälligkeit ist in Corona-Zeiten ohnehin nicht mehr möglich, denn die Souffleure waren zuletzt die einzigen, die in der ersten Reihe sofort erkennbar waren, weil sie als einzige im Rang ohne Maske arbeiteten, natürlich mit Distanz zum Publikum. Und durch den vorgeschriebenen Abstand von sechs Metern zur Bühne entstand ein richtiger Graben zu den Schauspielerinnen und Schauspielern, den sie erst einmal lautstark überbrücken mussten.

„Der Job ist extrem anstrengend und auch eine einsame Angelegenheit, weil man immer zwischendrin sitzt und nicht ganz dazugehört“, sagt Anette Kaerner, die seit zehn Jahren am Mannheimer Nationaltheater als eine von dreien fürs Soufflieren zuständig ist. „Eigentlich ist die Soufflage als Hilfe zu verstehen, aber wir sind diejenigen, die permanent den Finger in die Wunde legen und auf Fehler aufmerksam machen“, erklärt sie die Herausforderung des Jobs. „Man braucht Einfühlungsvermögen und ein Gespür für den richtigen Moment, sonst ist man verloren.“

Manche sind dankbar, andere empfinden es als Bloßstellung

Nimmt ein Schauspieler in einer Vorstellung Blickkontakt auf oder nähert sich der Rampe, wo sie immer in der ersten Reihe mittig sitzt, dann möchte er Hilfe für den Einsatz. Einige Darsteller hangeln sich lieber selbst durch, weil sie es als Bloßstellung empfinden, wenn die Souffleuse eine Zeile laut hörbar einsprechen muss. „Es ist eben nicht nur ein Geben, sondern auch ein Nehmen“, meint Kaerner. Andere bitten ganz offen um „Text!“. Manche brauchen nur ein Wort zu erhaschen, andere einen Satz. Kaerner muss einschätzen, wenn ein Schauspieler ins Stocken gerät – hat er den Faden verloren oder legt er nur eine Kunstpause ein? Dann wäre es ein Fehler, wenn sie nun den nächsten Satz einwürfe.

Zeit zum Nachdenken bleibt nicht. „Man sitzt zwei Stunden mit Adrenalin bis unter die Haarspitzen, und darf keine Sekunde rückwärts denken“, sagt die 59-Jährige. „Denn es ist wie ein Dominoeffekt, wenn einer raus ist, irritiert das die anderen und es können weitere Fehler folgen.“ Ihre Aufgabe ist es, den Fluss aufrecht zu erhalten, und wenn es gelingt, haben die Zuschauer am Ende nichts gemerkt oder verzeihen die Texthänger, weil es so schön ist, wenn es menschelt.

Zwiegespräch mit Samuel Koch

Mit Samuel Koch hat sich im „Judas“-Monolog sogar ein richtiges Zwiegespräch zwischen dem Schauspieler und der Souffleuse entwickelt, was die Zuschauer für einstudiert hielten. „Anette“, spricht Samuel Koch sie ganz offen von der Bühne aus an. „Worüber wollte ich jetzt reden?“ Sie antwortet ruhig: „Über Vergebung wolltest du reden.“ Normalerweise sagt sie sonst einfach den nächsten Satz, aber es erschien ihr seltsam, als Judas in der Ich-Form zu sprechen, daher entwickelte sich dieses Ritual.

Eine Bohrmaschine für die Bühne

Manchmal wird die Frau in der ersten Reihe auch als Trick der Requisite genutzt und muss mal einen Dolch, mal eine Bohrmaschine auf die Bühne reichen. Ihren lustigsten Einsatz hatte Anette Kaerner aber bei Shakespeares „Wie es euch gefällt“: Für einen Ringkampf war ein echter Wrestler gecastet worden, der irgendwann geschlagen von der Bühne fällt. Als der sich wieder aufrappelt, ruft der Gegenspieler „Text“ und die Souffleuse donnert dem mächtigen Kerl mit der Sumo-Statur ihr Textbuch auf den Kopf. „Das tat mir immer leid, aber er fand es nicht schlimm und es war ein Riesen-Lacher“, erzählt Anette Kaerner. „Nach der Dernière habe ich dem Ringer mein Buch geschenkt, weil ich ihn so oft damit umgehauen habe. Normalerweise behalte ich die Bücher von Stücken, die mir am Herzen lagen.“

Bis zu zehn Stücke betreut Anette Kaerner pro Saison, denn in einem Repertoiretheater wie dem Nationaltheater, das ständig neue Stücke erarbeitet und ältere wiederaufnimmt, können die Darsteller nicht überall textsicher sein. Angefangen von der allerersten Konzeptionsprobe, in der die Grundidee vorgestellt wird bis zur Dernière, der letzten Vorstellung, begleitet sie die Entwicklung der Rollen und achtet darauf, dass die Textpassagen korrekt einstudiert werden. Wenn in den Proben Schauspieler mal fehlen, dann ist es auch ihre Aufgabe, einzuspringen und deren Sätze einzusprechen.

„Jeder hat seinen eigenen Rhythmus“

Wichtigstes Utensil ist dabei das Soufflage-Buch, in dem sie sich kurze und lange Pausen im Sprechrhythmus vermerkt, Textänderungen aufnimmt und schwierige Stolperstellen markiert. So lernt sie einzuschätzen, wie die Schauspieler ticken und ihre Rollen gestalten. „Jeder hat seine eigene Melodie, seinen eigenen Rhythmus. Das versuche ich mir einzuprägen, denn wenn ich den Text anders wiedergebe, erkennen sie die Zeile in schwierigen Stücken vielleicht nicht sofort.“

Dabei hilft ihr, dass sie ohnehin sprachaffin ist, Germanistik studiert und als Tontechnikerin gearbeitet hat. 15 Jahre lang hat sie für eine Filmproduktionsfirma, Sprecher aufgenommen, Geräusche und Musiken angelegt. Durch einen Tinnitus konnte sie den Beruf nicht mehr ausüben und wurde von einer Freundin auf eine Stelle für Soufflage am Nationaltheater aufmerksam gemacht.

In der strengen Theaterhierarchie

Männliche Souffleure gibt es übrigens auch, aber weniger, vermutlich weil dem Geschlechterklischee entsprechend vor allem Empathie und Diskretion gefordert sind. Und: Der Job sei in der oft noch strengen Theaterhierarchie nicht hoch angesiedelt; das Gehalt liegt ebenfalls unter dem der Schauspieler.

Auch der Applaus am Ende gilt nur denen, die im Rampenlicht stehen, doch Kaerner freut sich mit, wenn ein von ihr begleitetes Herzensstück, „ihr Baby“, gut ankommt. Das größte Lob bekommt sie hinter den Kulissen, erinnert sie sich lächelnd: Wie damals, als ein Schauspieler ihr in der Pause gestand, dass er vor einem Monolog Bammel hat und sie ihm fest versprach, ihn nicht aus den Augen zu lassen. „Ich hab’ mich so sicher und aufgehoben gefühlt“, sagte er später. „Gott sei dank warst du da!“ Und eine Schauspielerin sendet ihr einen lieben Gruß nach der Premiere. „Anette, du bist die Beste!“

