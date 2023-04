Der Förderverein Jakobuskirche Oggersheim hat auf seiner Mitgliederversammlung eine neue Vorstandschaft gewählt. Vorsitzende Brigitte Roos und Stellvertreter Dieter Wendt wurden in ihren Ämtern bestätigt. Kassiererin bleibt Anja Hambsch, Schriftführerin ist Gabriele Nowak, Christoph Roos ist für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig. „Mit unserem neuen Vorstand sind wir, auch in Anbetracht der aktuell schwierigen Lage, sehr gut aufgestellt und werden uns weiterhin für den Erhalt der Jakobuskirche einsetzen“, erklärt Vorsitzende Roos. Seit seiner Gründung setzt sich der Förderverein dafür ein. Auch in diesem Jahr sind wieder zahlreiche Veranstaltungen zugunsten der Kirche geplant. Am 1. Oktober wird das Gemeindefest an Erntedank gefeiert. Am 8. Oktober sorgt „Medical Brazz“ für Unterhaltung, am 9. Dezember werden Wolfgang Wendel und Stephanie Wunsch ein weihnachtliches Konzert mit Flöte und Harfe geben. Wer die Arbeit des Vereins unterstützen möchte, kann auf folgendes Konto spenden: DE16 670 900 0000 975 20208.