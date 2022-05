Mit Reizgas ist ein 21-Jähriger in der Nacht zum Donnerstag in einem Dönerladen in der Südlichen Innenstadt verletzt worden. Der Täter ist nach Polizeiangaben geflüchtet. Zunächst soll es in dem Imbiss gegen Mitternacht zu einer Auseinandersetzung zwischen den zwei jungen Männern gekommen sein. Diese begann zunächst mit einem verbalen Streit und gipfelte bereits nach kurzer Zeit im Einsatz von Reizgas durch einen Beteiligten. Dadurch erlitt der 21-Jährige starke Reizungen der Bindehäute und musste von einer angeforderten Rettungsdienstbesatzung erstversorgt werden. Der Täter war bereits vor dem Eintreffen der Polizei zu Fuß geflüchtet. Gesucht wird ein 20 bis 23 Jahre alter Mann, zirka 1,75 Meter groß. Er hat dunkle kurze Haare und trug ein dunkles T-Shirt. Hinweise an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefon 0621 963-2122.