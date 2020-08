Einmal im Monat berichten RHEINPFALZ-Kollegen unter dem Titel „Wir über uns“ über den Redaktionsalltag, neue Entwicklungen oder Themen, die unter Journalisten für Gesprächsstoff sorgen – um Sie, liebe Leser, daran teilhaben zu lassen. Heute geht es um ausgefallene Aktionen und Begegnungen mit unseren Lesern.

Normalerweise unternehmen wir an den Wochenenden während der sechswöchigen Sommerferien sogenannte Sommertouren mit unseren Leserinnen und Lesern. Wir überlegen uns sechs attraktive Touren, die wir dann mithilfe unserer Partner anbieten können. Zu einem echten Klassiker ist mittlerweile die Hafenrundfahrt geworden. Es gibt dafür jedes Jahr einige Hundert Anmeldungen. Da die Nachfrage bei weitem das Platzangebot auf dem Motorschiff „Pfalz“ der Hafenbetriebe Ludwigshafen übertrifft, werden die 20 Plätze ausgelost.

Die Tour über den Rhein ist ebenso wegen Corona ausgefallen, wie der inzwischen auch schon traditionelle Lauftreff im Maudacher Bruch, bei dem unsere sportlichen Leser uns Redakteuren Beine machen. Immer vorneweg dabei ist Redaktionsleiter Steffen Gierescher, eine echte Sportskanone.

Statt Kalorien zu verbrennen, haben wir uns bei unseren Gourmetkochkursen auch mal etwas Hüftgold verschafft. Die Tipps von Profi-Köchen kamen immer super bei den Teilnehmern an, die einen tollen Abend miteinander verbrachten.

Solche Veranstaltungen sind in diesem Corona-Sommer nicht möglich. Die Abstands- und Hygieneregeln lassen es nicht zu und als Zeitung wollen wir auch dazu beitragen, die Ausbreitung des Virus zu bremsen.

In den vergangenen Sommern haben uns jedes Mal bis zu 800 Anmeldungen für die Sommertouren erreicht. Da wir pro Tour in der Regel nur 20 Leser mitnehmen konnten, gingen etliche Leute bei der Verlosung leer aus. Das tut uns natürlich leid, ließ sich aber nicht vermeiden.

Ein gutes Dutzend Mal sind wir in einem „normalen Jahr“ von Frühjahr bis Herbst auch mit unserem Stand als „Redaktion vor Ort“ auf den Wochenmärkten in Ludwigshafen und im Landkreis unterwegs. Bei einer Tasse Kaffee kommen wir mit den Menschen ins Gespräch und erfahren immer wieder interessante Geschichten oder bekommen wertvolle Tipps für eine Recherche. Die Kaffeebecher sind außerdem bei unseren Lesern heiß begehrt.

Viele Begegnungen am Stand sind mir in Erinnerung geblieben: Etwa mit dem Schotten Derek Cowie, der für die schottische Fußballnationalmannschaft den 1998er WM-Song „Braveheart“ geschrieben hatte und gerade seinen Musikerfreund Hans Adam aus Maxdorf besuchte. Cowie hat in eine musikalische Familie eingeheiratet: Seine Frau Catherine ist Irin und ihre Cousine Dana hat im Alter von 18 Jahren den Eurovision Song Contest für Irland gewonnen. Sachen gibt’s.

Interessant war auch das Gespräch mit dem Mundart-Schauspieler Gerd Rohrbacher, der im Ludwigshafener „Tatort“ eine Hauptrolle spielte und uns bei einem Kaffee in der Pfingstweide einen Einblick hinter die Kulissen der Krimiserie gab. Über solche Menschen und ihre Geschichten können wir als Journalisten nur berichten, wenn wir auf Straßen und Plätzen präsent sind oder uns die Menschen bei unserer Sommerredaktion besuchen. Wegen Corona ist das alles in diesem Jahr flachgefallen. Das fehlt uns – und unseren Lesern hoffentlich auch. Hoffen wir gemeinsam, dass im kommenden Jahr wieder solche Begegnungen möglich sind.

Der Autor

Michael Schmid (53) ist stellvertretender Leiter der Lokalredaktion Ludwigshafen.