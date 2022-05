Am Sonntagmorgen gegen 5.45 Uhr hat ein Busfahrer der Polizei gemeldet, dass ein Fahrgast sich weigere eine Mundnasenbedeckung zu tragen. Er unterbrach die Busfahrt deshalb an der Haltestelle der Rheingalerie (Innenstadt). Wie die Beamten weiter mitteilen, fanden die herbeigerufenen Einsatzkräfte tatsächlich einen 43-Jährigen im Bus vor, der zwar eine Maske unter dem Kinn trug, diese aber weiterhin nicht ordnungsgemäß über Mund und Nase ziehen wollte. Auch habe er sich geweigert, den Bus zu verlassen. Die Beamten hätten den Mann daraufhin fesseln müssen. Ein Atemalkoholtest bei dem 43-Jährigen zeigte laut Polizeibericht 1,43 Promille an.