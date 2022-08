Am Montag meldete ein Mann bei den Ordnungsbehörden eine große Feuerstelle im Stadtpark Richtung Kaiserwörthhafen. Er war am Morgen mit seinem Hund unterwegs, als er einen strengen, verbrannten Geruch wahrnahm. Laut Stadt sind Grillen und offenes Feuer im Bereich der öffentlichen Flächen in Ludwigshafen verboten. Dazu zählen auch der Stadtpark und das Maudacher Bruch. Mit Blick auf die anhaltende Trockenheit und Hitze appelliert die Verwaltung an alle Bürger, sich strikt an das Verbot zu halten. Waldbrände entstünden meistens durch unachtsames oder fahrlässiges Verhalten. Dazu zählt neben Grillen und offenen Feuer auch das Rauchen in Waldgebieten. Die Stadt weist außerdem darauf hin, dass es in Ludwigshafen gesonderte Grillplätze gibt. Auf diesen ist es nach Absprache und zu geregelten Zeiten erlaubt zu grillen. Ansprechpartner ist hierfür das Kinder- und Freizeitparadies im Friedenspark.