Ein Großaufgebot der Polizei war ab Donnerstagmittag in der Ludwigshafener Innenstadt im Einsatz. Einer gemeinsamen Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Kaiserslautern und Polizeipräsidium Rheinpfalz am späten Nachmittag zufolge haben Beamte der Kriminalpolizei und des Finanzamts Neustadt – Steuerfahndungs- und Strafsachenstelle – auf Anordnung des Ermittlungsrichters insbesondere im Stadtgebiet Ludwigshafen zum wiederholten Mal zahlreiche Objekte (Privatwohnungen, Bars, Gaststätten) durchsucht, um Beweismittel sicherzustellen. Dabei seien diverse Spielgeräte mit unerlaubten Gewinnmöglichkeiten sowie zahlreiche Unterlagen konfisziert worden. Mit konkreten Durchsuchungsergebnissen sei frühestens am Freitag zu rechnen. Neben Kräften des Polizeipräsidiums und der Steuerfahndung waren auch Spezialkräfte des Präsidiums Einsatz, Logistik und Technik involviert. Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft, Steuerfahndung sowie Kripo dauerten an.