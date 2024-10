Ein Großaufgebot der Polizei ist seit 12 Uhr in der Ludwigshafener Innenstadt im Einsatz. Einer gemeinsamen Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Kaiserslautern und Polizeipräsidium Rheinpfalz zufolge vollstreckt die Staatsanwaltschaft – Zentralstelle für Wirtschaftsstrafsachen – gegen mehrere Beschuldigte Durchsuchungsbefehle wegen des Verdachts insbesondere verschiedener Wirtschaftsstraftaten. Durchsucht würden auf Anordnung des Ermittlungsrichters in Kaiserslautern mehrere Objekte, darunter Privatwohnungen wie auch Gaststätten, so ein Polizeisprecher auf Anfrage. Unter anderem geht es um den Verdacht der gewerbsmäßigen unerlaubten Veranstaltung eines Glücksspiels, um Markengesetzverletzungen, Steuer- und Abgabenhinterziehung, gewerbsmäßige Fälschung technischer Aufzeichnungen sowie um die Aufstellung illegaler Spielautomaten.