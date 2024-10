Drei junge Männer im Alter zwischen 22 und 27 Jahren haben sich am Donnerstagabend im Mannheimer Stadtteil Neckarau ein illegales Autorennen geliefert. Wie die Polizei berichtet, fuhren die Drei mit ihren Fahrzeugen, einem Seat und zwei VW, hintereinander auf der Neckarauer Straße stadtauswärts.

An vorderster Stelle war ein 24-jähriger Seat-Fahrer unterwegs. Um voranfahrenden Verkehrsteilnehmern eine Einsatzfahrt vorzutäuschen, hatte er einen blauen LED-Blitzer in seiner Frontscheibe installiert. Nachdem sie in Höhe der Katharinenstraße nebeneinander an einer roten Ampel angehalten hatten, fuhren die drei jungen Männer beim Umschalten auf Grünlicht mit quietschenden Reifen los und beschleunigten auf rund 90 Kilometer pro Stunde. In dem Bereich ist maximal Tempo 30 erlaubt. Als sie dann in stockenden Verkehr gerieten, wechselten die Hobby-Rennfahrer zwischen den anderen Verkehrsteilnehmern ständig die Fahrstreifen, sodass diese zu Vollbremsungen gezwungen waren.

Angaben von Zeugen zufolge bogen die drei Raser schließlich auf den Parkplatz mehrerer Einkaufsmärkte in der Casterfeldstraße ab. Dort machte sie dann auch eine Polizeistreife aus, die zwischenzeitlich von anderen Autofahrern verständigt worden war.

Laut Bericht wird gegen die drei Autofahrer nun unter anderem wegen der Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen, Straßenverkehrsgefährdung und Nötigung ermittelt. Die Polizei bittet unter Telefon 0621 83397-0 um weitere Hinweise von Zeugen.