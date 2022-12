Die Polizei vermutet, dass ein illegales Autorennen die Ursache für einen Unfall war, der sich in der Nacht zum Montag in der Pfingstweide ereignet hat. Ein 31-Jähriger aus Ludwigshafen verlor gegen 2 Uhr auf der B9 in Fahrtrichtung Autobahnkreuz Ludwigshafen-Nord in einer Linkskurve die Kontrolle über seinen hochmotorisierten Mercedes AMG und prallte gegen die Schutzplanke. Wie die Polizei weiter berichtet, drehte sich das Auto dann und kam schließlich auf der Fahrbahn zum Stehen. Der Fahrer erlitt leichte Schürfwunden. An dem Pkw entstand ein Schaden in Höhe von rund 50.000 Euro. Zeugen sollen sich mit der Polizei in Oppau unter Telefon 0621 9632222 in Verbindung setzen.