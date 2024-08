Nach drei Jahren Vorbereitung fällt Mitte August der Startschuss für eine Videoüberwachung, die illegale Müllablagerungen im Ludwigshafener Stadtgebiet eindämmen soll. Gefilmt wird mit drei Kameras aus einem umgebauten Fahrzeug. Überwacht werden im Wechsel vier Stellen im Stadtgebiet, an denen immer Abfälle und Sperrmüll illegal entsorgt werden. Das in Rheinland-Pfalz bisher einmalige Pilotprojekt ist auf sechs Monate befristet und findet unter hohen Datenschutzauflagen des Landes statt. „Uns geht es darum, einerseits Vermüllung im Vorfeld zu verhindern, andererseits aber auch um die Möglichkeit, die Verursacher zur Rechenschaft ziehen zu können“, erläutert Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (parteilos). Knapp 30.000 Euro hat die Stadtverwaltung in das Projekt investiert. Nach einem halben Jahr soll Bilanz gezogen werden, ob die Videoüberwachung etwas gebracht hat und fortgesetzt wird.