Ein aufmerksamer Bürger hat laut Stadt der Polizei und dem Kommunalen Vollzugsdienst (KVD) geholfen, mutmaßliche Verursacher illegalen Mülls zu finden. Der Anwohner beobachtete bereits am Abend des 3. April am Danziger Platz in der Stadtmitte, wie eine Person aus einem Kleintransporter Möbel und Sperrabfälle entlud und liegen ließ. Der Anwohner machte Fotos, die das amtliche Kennzeichen des in Ludwigshafen zugelassenen Fahrzeugs zeigten. Damit gelang es den Einsatzkräften, die Firma, zu der das Auto gehört, zu finden. Weitere Ermittlungen folgen.