Mit 15 Tagesordnungspunkten und einem bunten Themenstrauß beschäftigt sich der Ortsbeirat Süd bei seiner nächsten öffentlichen Sitzung am Mittwoch, 26. Januar, 17 Uhr, in der Volkshochschule im Bürgerhof, Vortragssaal 210 (zweiter Stock). Unter anderem geht es nach einem CDU-Antrag um eine Videoüberwachung in Bereichen von illegalen Sperrmüllablagerungen. Die Union fordert zudem eine dringende Überprüfung der Verkehrsführung am Paul-Kleefoot-Platz. Das Anbringen von Abfallbehältern neben öffentlichen Glascontainerstellen ist ein weiteres Anliegen der Fraktion. Die Grünen bitten um Information zu gemeinsamen Einsätzen von Kommunalem Vollzugsdienst (KVD) und Streetworkern in der Straßensozial- und Drogensozialarbeit. Zudem haken sie nach wegen den Kosten für den Unterhalt des Südwest-Stadions. Ortsvorsteher Christoph Heller (CDU) wird zu Aktuellem berichten und ein neues Ortsbeiratsmitglied verpflichten. Zutritt zur Sitzung erhalten nach Angaben der Stadtverwaltung nur geimpfte, genesene oder negativ getestete Personen. Die Nachweise würden in jedem Einzelfall kontrolliert.