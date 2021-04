Die Polizei hat in der Nacht zum Sonntag einen illegalen Club mit Bar, Tischtennisplatte, Pooltisch, Shisha-Lounge und Spielautomaten in einer Werkstatt in der Industriestraße (Friesenheim) entdeckt. Laut Polizeibericht hatte sich ein anonymer Anrufer um 1.40 Uhr über laute Musik aus dem Gebäude beschwert. Eine Streife fuhr vor Ort und entdeckte die umfunktionierte Werkstatt, in der sich acht Leute im Alter von 25 bis 44 Jahren aufhielten. Alle Personen wurden wegen Ordnungswidrigkeiten angezeigt. Zudem wurden Sicherheitsverstöße gegen Bauvorschriften festgestellt. Der Kommunalen Vollzugsdienst (KVD) versiegelte die „Werkstatt“.