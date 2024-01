Werbung in einem Online-Erotikportal hat die Beamten auf die Spur gebracht: In einem Ludwigshafener Massagesalon wurden illegal sexuelle Dienstleistungen angeboten. Das Ordnungsamt hat daher mit Polizei-Unterstützung am Donnerstag die Ladeneingänge verriegelt und versiegelt. Bei ihrem Kontrolleinsatz hatten die Ordnungshüter im Laden nur eine Frau angetroffen. Der Betreiber war für sie nicht erreichbar. Eingegriffen haben sie dann, weil es keine Erlaubnis für den Betrieb eines erotischen Dienstleistungsbetriebs gab.