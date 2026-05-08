Die CDU-Frauenunion Ludwigshafen und die Oppauer CDU begrüßen den schnellen Erfolg der Taskforce zur Bekämpfung illegaler Prostitution im Stadtteil. Die darauf spezialisierte Einsatztruppe der Stadt und die Kriminalpolizei seien entsprechenden Hinweisen aus der Bevölkerung gemeinsam nachgegangen, hätten vor Ort in einem Fall illegale Prostitution nachweisen können und diese sofort untersagt, berichten die Christdemokraten. „Die Taskforce Problemimmobilien und die Kripo haben hier lobenswert gehandelt“, erklären CDU-Ortsvorsitzender David Caruana und Kirsten Pehlke, Kreisvorsitzende der Frauenunion. „Unser Dank gilt der aufmerksamen Beobachtung der Bürger“, so Pehlke und Caruana. Caruana zeigte sich auf Nachfrage beeindruckt von der schnellen Reaktion der Taskforce und der Stadtverwaltung. „Ich habe freitags von dem Fall erfahren, mittwochs waren das Etablissement und die Wohnung bereits versiegelt“, schilderte er.